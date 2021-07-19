Танцы с бубном: нарядная Лиза Галкина подыграла маме на музыкальных инструментах

Младшей дочке Аллы Пугачевой, Лизе Галкиной, этой осенью исполнится уже восемь лет. Девочка идет во второй класс, обожает учиться в школе, а также много занимается дополнительно: учит французский язык, танцует, играет на фортепиано и много другое.

Учитывая бэкграунд своей звездной мамы, Лиза с самых пеленок погружена в музыкальную среду. На архивном видео, которым накануне поделилась Лариса Долина, дочка Примадонны с удовольствием помогает музицирующей маме то бубном, то гитарой. Наряженная в пышное белое платье, Лиза Галкина подыгрывает попеременно игрушечными музыкальными инструментами, пока внучка Ларисы Долиной кружится в танце.

В каком году снято это видео, Долина не уточнила, зато назвала возраст внучки: Александре на нем пять лет. Учитывая, что девочка старше Лизы на два года, самой дочери Примадонны здесь три годика.

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