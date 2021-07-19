«Не влезли?»: Кошкина примерила платье с дерзким декольте и похвасталась пышным бюстом

Яна Кошкина продолжает радовать своих фанатов в Instagram свежими снимками, порой весьма откровенными. На этот раз она оставила фото, на котором позировала в мини-платье с дерзким декольте. Фасон наряда не скрывал пышную грудь актрисы.

«Огонь просто! Бомбическая! Классная! Не влезли? Ох, ничего себе!» — писали пользователи Сети.

Напомним, популярность Кошкиной принесла роль в ситкоме «ЧОП». Кроме того она успешно совмещает съемки с модельным бизнесом, телевидением, а недавно решила выйти на театральную сцену. Актрису пригласил в спектакли режиссер Константин Богомолов. Добавим, что о личной лично жизни Кошкиной ничего не известно, хотя ей периодически приписывают романы с известными мужчинами.

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