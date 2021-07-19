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Настоящий богатырь: Подольская показала, как выглядит ее девятимесячный сынок от Преснякова

Младший сын певицы и музыканта растет довольно упитанным малышом.

Настоящий богатырь: Подольская показала, как выглядит ее девятимесячный сынок от Преснякова
Наталья Подольская. Фото: Global look press

39-летняя певица Наталья Подольская — дважды мама. В браке с Владимиром Пресняковым – младшим артистка родила сыновей, старшему из которых, Артемию, уже семь лет, а младшему Ивану нет еще и годика. И то, что свои дети растут не медленнее чужих, Подольская заметила давно. И на сей раз снова убедилась в этом, показав в микроблоге снимок малыша Вани, стоящего в кроватке.

«Вот так летит время!» — поразилась звездная мама.

Иван Пресняков. Фото: instagram.com/nataliapodolskaya/
Иван Пресняков. Фото: instagram.com/nataliapodolskaya/

Упитанный малыш растет настоящим богатырем и уже уверенно держится на своих двоих. Лицо крохи мама опять скрыла от объектива, хотя однажды уже показывала его публике. Кроме того, звездная мама неоднократно говорила, что сынок похож на своего знаменитого папу.

Для Владимира Преснякова малыш Ваня — третий ребенок. Первенца ему родила Кристина Орбакайте 30 лет назад, и сейчас отец поддерживает теплые отношения со взрослым сыном.

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