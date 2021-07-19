«Восхищаюсь внешностью своего мужа»: Макеева публично призналась в чувствах

Анастасия Макеева вышла замуж за Романа Малькова в мае этого года. В конце месяца влюбленные устроили пышную свадьбу в Крыму, а после приступили к работе. И только в июле им удалось вырваться в медовый месяц, который провели на Кубе. В своем Instagram актриса делится моментами отдыха, а на этот раз решила публично признаться в чувствах мужу.

«У меня новый фан. Я так восхищаюсь внешностью моего мужа, что не могу удержаться, чтоб его не фотографировать. Вот думаю, может, мне курсы фотографии закончить и заниматься фотографией? Нравится вам мой снимок? Люблю тебя, Роман Мальков», — написала Анастасия.

Напомним, что пара познакомилась в прошлом году на даче у звезды театра. Бизнесмен приехал из Словении, где у него были жена и четверо детей. Уже в марте этого года Анастасия Макеева получила от него предложение руки и сердца на сцене театра.

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