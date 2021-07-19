«Уже сфоткали, выдыхай»: Каменских в бикини цвета неба высмеяли за попытку втянуть живот и казаться стройнее

Певица обожает фотографироваться в бикини, но не все поклонники разделяют эту ее страсть.

Украинская певица Анастасия Каменских сейчас успешно выступает сольно. Их с Потапом, настоящее имя которого Алексей Потапенко, дуэт распался несколько лет назад, но пара теперь состоит в любовном союзе. Часто супруги гастролируют вместе и стараются каждую свободную минуту проводить друг с другом.

больше по теме Горячо и стильно: невестка Орбакайте в бикини с ультрамодным принтом засветила прелести фигуры перед друзьями Модель Алена Краснова вместе с мужем Никитой Пресняковым повеселились на тематической вечеринке.

Накануне звезды прибыли в Одессу, чтобы выступить перед местной публикой. И, как всегда, в перерыве между репетициями и концертом поспешили на пляж. Настя Каменских поделилась снимком в бикини цвета неба, позируя с втянутым животиком. Но это вызвало смех у многих подписчиков.

«Ну втянула, так втянула!!!!», «Выдыхай», «Зачем так напрягаться», «Я тоже, когда живот втягиваю, еще круче получаюсь», «Настя, уже сфоткали, выдыхай», — обратили внимание на принужденную позу артистки некоторые.

Большинство же усыпало исполнительницу комплиментами, восхищаясь ее фигурой и красотой. Напомним, Каменских долго и усиленно худела, а, добившись результатов, стала больше сниматься в купальниках.

Смотрите также