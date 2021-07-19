Горячо и стильно: невестка Орбакайте в бикини с ультрамодным принтом засветила прелести фигуры перед друзьями

Модель Алена Краснова вместе с мужем Никитой Пресняковым повеселились на тематической вечеринке.

24-летняя модель Алена Краснова счастлива в браке с внуком Аллы Пугачевой, 30-летним Никитой Пресняковым. Пара готовится отпраздновать четырехлетие со дня свадьбы, а пока веселится по другому поводу — у друзей в день рождения задумана гавайская вечеринка.

Московская жара сама надиктовала тематику праздника на природе — минимум одежды под палящим солнцем. Учтя дресс-код гавайской вечеринки, невестка Кристины Орбакайте нарядилась в крошечное бикини с ультрамодным принтом «тай-дай», засветив прелести фигуры перед друзьями.

Алена Краснова недавно вернулась из отдыха в Сочи, куда летала вместе со своей мамой. Девушка смогла хорошо загореть и теперь с удовольствием демонстрирует свой бронзовый оттенок кожи.

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