Анна Нетребко в разноцветном кардигане и розовых брюках полюбовалась Неаполитанским заливом

Звезда мировой оперы Анна Нетребко знаменита своим талантом далеко за пределами России. Она родилась в Краснодаре, окончила Санкт-Петербургскую консерваторию, прослужила несколько лет в Мариинском театре. С 2006 года, получив австрийское гражданство, постоянно проживает в Вене. Сейчас она является самой прославленной и востребованной оперной дивой в Европе.

Накануне завершились гастроли Нетребко в Неаполе. Здесь дива несколько раз вышла на сцену местного театра «Сан-Карло». Оперная дива решила попрощаться с гостеприимным городом, отправившись на прогулку по набережной и любуясь красотой Неаполитанского залива.

«До свидания, красивый город! Спасибо за овации», — написала Нетребко.

Для прогулки Анна Нетребко выбрала яркий наряд, состоящий из разноцветного кардигана и розовых брюк. Подписчики поспешили одарить любимую артистку комплиментами:

«Вы бесспорная королева! Хороша и талантлива! Неаполь Вас принял и полюбил. А он капризный… Возвращайтесь! Для меня было бы честью показать Вам город и рассказать о нем», «Аннушка, спасибо вам за волшебство вчера на сцене!», «Бесспорный талант! Вы — царица, величественная в любых нарядах!», «Восхительна, дивная, непревзойденная и настоящая!»

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