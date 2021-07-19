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«Через месяц уже закончится»: беременная Костенко обнажила внушительный животик

Девушка ждет третьего ребенка от футболиста Дмитрия Тарасова.

«Через месяц уже закончится»: беременная Костенко обнажила внушительный животик
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко. Фото: instagram.com/kostenko.94/

В семье футболиста Дмитрия Тарасова и модели Анастасии Костенко грядет пополнение. Девушка готовится подарить мужу сына вдобавок к двум дочкам. Она никогда не скрывала, что хочет стать многодетной мамой, поскольку сама выросла с несколькими сестрами и братьями, мечтая о большой семье.

Анастасия Костенко активно ведет микроблог в Instagram, где подробно рассказывает о прелестях интересного положения. Еще одна неделя приблизила ее к заветной встрече с малышом, и девушка поспешила сообщить подписчикам об этом.

«Шестой месяц, поездочка нормальная. По настроению и самочувствию могу сказать, что для меня только начался второй триместр. Хотя через месяц он уже закончится», — сообщила девушка.

На снимках, которыми поделилась жена Тарасова, она позирует с мужем на террасе своего особняка, обнажив внушительно округлившийся животик.

Напомним, Дмитрий Тарасов сразу же после развода с Ольгой Бузовой создал в 2017 году семью с Анастасией Костенко, которая младше него на семь лет. Вскоре после свадьбы у них появилась дочь Милана, а еще через год — Ева. Сам Тарасов станет отцом уже в четвертый раз, в первом браке с Оксаной Пономаренко у него родилась дочь Ангелина.

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