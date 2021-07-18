Секси-кокетка: Юлия Проскурякова сверкнула соблазнительными округлостями в бикини

Семья известного музыканта Игоря Николаева в эти дни отдыхает в Юрмале, где у маэстро есть собственная недвижимость.

Апартаменты находятся в непосредственной близости к пляжу, так что звезды много времени проводят на берегу Балтийского моря. Юлия Проскурякова уже делилась в Instagram видом красивейшего закатного солнца и показывала себя загорающей на пляже. Правда, в кадре она запечатлела лишь свои ножки и шляпку.

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На этот раз Юлия Проскурякова дерзнула показать себя в полный рост в бикини, шляпка уже на правильном месте – украшает голову молодой женщины.

Юлия не раз признавалась, что она и Игорь Николаев склонны к полноте и за время пандемии набрали дома энное количество лишних килограммов.

Впрочем, по фото, которым поделилась Проскурякова, этого о ней не скажешь. Формы у Юлии соблазнительные, женственные, но при этом она выглядит довольно стройной.

Кстати, жена Игоря Николаева рассказывала, что им с мужем удалось сбросить по паре килограммов, благодаря тому, что во дворе подмосковного особняка они стали часто играть в бадминтон.

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