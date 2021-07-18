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«Влюбленные»: Наталья Водянова понежничала с мужем-миллионером на пляже

Трогательные моменты запечатлела подруга звезды мировых подиумов.

«Влюбленные»: Наталья Водянова понежничала с мужем-миллионером на пляже
Антуан Арно и Наталья Водянова. Фото: instagram.com/natasupernova/

Известная модель Наталья Водянова провела эти выходные со своей семьей – мужем Антуаном Арно, детьми и подругой, коллегой по подиуму Марией-Карлой Босконо.

Именно она оказала Наталье услуги фотографа, запечатлев Водянову с мужем на пляже. Парочку кадров итальянская модель разместила в сторис своего Instagram.

На обоих снимках Наталья Водянова и Антуан Арно льнут друг к другу, на одном из них Арно целует свою красавицу-жену. Очевидно, что страсть между ними еще не угасла, несмотря на наличие двух детей и количество лет, проведенных вместе.

«Влюбленные», — подписала один их кадров Водяновой и Арно Мария-Карла Босконо.

Стоит напомнить, что звезда мировых подиумов Наталья Водянова и французский миллионер Антуан Арно официально вступили в брак в сентябре прошлого год, зарегистрировав отношения в мэрии Парижа.

Наталья Водянова и Антуан Арно слились в поцелуе
Наталья Водянова и Антуан Арно слились в поцелуе. Фото: instagram.com/mariacarlaboscono/

А до этого Арно и Водянова несколько лет жили в гражданском браке, за время которого у них появилось двое сыновей. Еще троих наследников Наталья Водянова родила в браке с английским аристократом Джастином Портманом.

Наталья Водянова и Антуан Арно по-прежнему влюблены друг в друга
Наталья Водянова и Антуан Арно по-прежнему влюблены друг в друга. Фото: instagram.com/mariacarlaboscono/

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