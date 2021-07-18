«Уникальное видео»: Алла Пугачева в белых шортиках и худи помузицировала за роялем в Юрмале

Лариса Долина поделилась архивными кадрами, снятыми в доме Примадонны и ее мужа Максима Галкина на Рижском взморье.

Известная певица и педагог по вокалу Лариса Долина поделилась в микроблоге архивным видео, запечатлевшим момент, о котором звезда вспоминает с большой благодарностью.

В кадре Алла Пугачева, облаченная в белые шортики и худи, играет на рояле. А под музыку танцуют дочка Примадонны, маленькая Лиза, на вид ей года два-три, и внучка Ларисы Долиной Саша. Все происходит в доме Пугачевой и Галкина в Юрмале.

«Уникальное видео. Юрмала, несколько лет назад, мы гостях у Аллы Пугачевой и Макса Галкина. Наши детки еще совсем малыши, аккомпанирует Алла… Было очень уютно, вкусно, тепло и очень комфортно! Спасибо за гостеприимство и радушие, любим вашу семью очень! Здоровья и любви вам», — написала под видео Лариса Долина.

Максим Галкин почти сразу отреагировал на эту публикацию певицы, поблагодарив ее за видео.

«Замечательные воспоминания! Взаимно!» — откликнулся он в комментариях.

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