«Мое секси-лето»: Саша Савельева в бикини цвета «взбесившейся Барби» эротично прилегла на сап-борд

37-летняя вокалистка Саша Савельева всегда была в прекрасной форме. Даже родив сына, она особо не прибавила в весе, о чем свидетельствовали фотографии в микроблоге молодой мамы.

Своей стройностью Саша Савельева обязана недюжинной силой воли. Она придерживается принципов правильного питания, и как-то признавалась, что никогда не позволит, чтобы ее организм засорял ненужный пищевой мусор.

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Так что, летом Саша Савельева смело облачается в бикини и выходит на пляж. На снимках в Instagram экс-солистка группы «Фабрика» предстала, запечатленной во время отдыха на водоеме. Савельева поделилась двумя кадрами в бикини цвета «взбесившейся Барби» — на одном из них она изящно прилегла на сап-борд, на другом красиво сидит на нем же.

«Мое секси-лето. Какая больше нравится – 1 или 2?» — поинтересовалась Саша Савельева у своей аудитории.

Поклонники признались, что им «зашли» оба снимка. Но кому-то все же по душе больше первый, а кому-то – второй.

«Вторая. Есть образ пофантазировать», «И левая, и правая прекрасны!», «Саша, вы красотка», «На второй слишком много фитнеса», — высказываются в Сети.

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