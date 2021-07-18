«Будь мужиком»: Селена Майер показала, как кормит новорожденного сына грудью

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Селена Майер в минувшую пятницу, девятого июля, впервые стала мамой. Брюнетка родила сына, имени которого пока раскрывает.

Зато с большим удовольствием Селена делится интимными моментами из своей жизни молодой мамочки.

Так, красотка показала, как она кормит новорожденного сына грудью. Причем, это обстоятельство совершенно не мешало ей записывать сторис и вести беседу то с малышом, то с подписчицей.

«Будь мужиком, — говорит Селена наследнику – О, ты еще и покакал, ты ж мой сладкий, ты ж моя умница».

А затем она ответила на обвинения в суеверии. В этом ее упрекнула одна из поклонниц, когда Селена Майер рассказала, что до родов не покупала ни коляску, ни кроватку для малыша. А теперь еще и не показывает лица сына.

«Я не суеверная, — сказала Селена. – Когда посчитаю нужным, тогда и покажу. Какие проблемы?»

Папа малыша, судя по всему, не живет с Селеной, но на выписку из роддома приходил. Именно тогда впервые Майер показала мужчину на фото в микроблоге, правда, закрыв ему лицо.

Смотрите также: