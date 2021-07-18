«И сразу – в рот»: Кристина Орбакайте полакомилась спелой малиной в саду

Певица обожает собирать урожай ягод, правда, складывает она его не в корзину.

Популярная певица Кристина Орбакайте — мама троих детей, двое из которых, старшие сыновья вокалистки, живут самостоятельной жизнью. В постоянной заботе мамы нуждается младшая дочка Кристины, девятилетняя Клавдия.

Девочка некоторое время гостила в замке у своей бабушки Аллы Пугачевой, где весело проводила время со своими племянниками – семилетними близнецами Примадонны Гарри и Лизой.

Вероятно, там же была и Кристина Орбакайте. Она поделилась в сторис Instagram вкусным летним видео, которое, возможно, было сделано в ухоженном саду замка деревни Грязь

Певица сняла на видео идеально ровные, не заросшие кустики малины. Ягоды крупные, яркие, уже полностью созрели и так и просятся в рот.

Кристина Орбакайте показала малину крупным планом, отчего она стала еще более манящей.

«Как же я люблю собирать малину с детства, прямо с куста и сразу – в рот. Ммм, как вкусно. Ням-ням», — говорит за кадром певица.

В ролике слышно, с каким наслаждением Кристина Орбакайте смакует каждую сорванную ягодку, которая так напоминает ей о счастливом времени, о детстве.

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