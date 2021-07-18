«Очень нам не хватает нашей девочки»: Лариса Долина показала архивное фото покойной Юлии Началовой и своей дочери

Известная вокалистка и педагог Лариса Долина близка с семьей покойной певицы Юлии Началовой. Юля с самого детства была очень дружна с дочкой Долиной Ангелиной. Лариса Александровна является крестной мамой дочери Началовой Веры Алдониной.

Вокалистка решила почтить память покойной исполнительницы, поделившись архивным фото Юлии на своей страничке в Instagram. В кадре Началова предстала со своей подругой Ангелиной, на фото они запечатлены совсем юными девушками.

«Подружки… Росли на моих глазах.Две моих любимых девочки. Не могу до сих пор принять уход Юляши. Как же не хватает ее смеха, ее любви, которой хватало на все и на всех… Как она любила Линуську», — поделилась Лариса Долина.

Она вспомнила, как девочки были дружны, как могли неделями гостить друг у друга, как вместе веселились, смеялись, опустошали по ночам холодильники.

«Очень нам не хватает нашей девочки… Пусть память о ней останется в ваших сердцах», — заключила Лариса Долина.

В комментариях к посту отметились многие звезды, оставив скорбные смайлики. А дочь Долиной поделилась еще одним воспоминанием о Юлии Началовой.

«Ох, мамуся. Пока ты в «Метелицах» своих всяких работала, у зеркала танцевали под Джанет Джексон и Алию. А потом, когда слышали ключи в замке, ракетами прятались вперемешку с крошками хлеба и огрызками соленых огурцов под одеяла и от старания аж храпели, но всегда нас вычисляла ты и журила, мне кажется, еле смех сдерживая, и имя нам тогда было «клячи», — написала дочь Ларисы Долиной.

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