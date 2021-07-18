Александр Невский отметил 50-летие в компании Арнольда Шварценеггера

17 июля свой день рождения отметил российский актер, ставший знаменитым в Голливуде, Александр Невский. Известному продюсеру и бодибилдеру исполнилось 50 лет. Большой юбилей мужчина отпраздновал в компании коллег, а именно 73-летнего Арнольда Шварценеггера и 62-летнего Ральфа Меллера. Все трое прославились в боевиках.

Невский отметил, что без этих людей, которые являются его кумирами, он не добился бы успеха ни в бодибилдинге, ни в кино. Знаменитые актеры встретились без масок в обычном кафе. Дружескую атмосферу подчеркнул торт со свечкам, как из детства.

Поклонники поздравили Невского с юбилеем в комментариях и пожелали, чтобы его новый фильм «Нападение на Рио Браво» поскорее вышел в кино.

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Напомним, актер снялся в таких западных фильмах, как «Убийство в Вегасе», «Разборка в Маниле» и «Максимальный удар», а также занимался их продюсированием.

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