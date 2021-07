«We will ROCK you, Tokyo!»: Канделаки запустила движение в поддержку российских олимпийцев

23 июля в Токио стартуют летние Олимпийские игры, отмененные в 2020 году. И снова сборная России не сможет участвовать в них под флагом своей страны. Наша команда будет представлять именно Олимпийский комитет России, а для международного сообщества она будет называться ROC (Russian Olympic Committee).

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки предложила обыграть это досадное обстоятельство и поддержать российских спортсменов.

«Я запускаю не флешмоб и не акцию, а целое движение, о котором должен узнать весь мир. Мы зажжем на этой Олимпиаде! И наставим рога всем, кто в нас не верит. We will ROC you, Tokyo! — заявила 45-летняя телеведущая в Instagram, намекая на культовую песню группы Queen. — Не оставайтесь безразличными, любимые. Давайте поддержим сборную!»