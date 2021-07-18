«Прощайте все, терпите, сохраняйте. Я так не хочу!»: Ксения Бородина намекнула на причину развода с мужем

Телеведущая и звезда Instagram Ксения Бородина находится в состоянии развода со вторым мужем и отцом дочери Теоны Курбаном Омаровым.

Звезда уже давно подтвердила факт того, что они больше не вместе. Правда, теледива пока отказывается озвучивать причины, по которым разрушился ее второй брак.

Лишь косвенно она коснулась этой, волнующей многих ее поклонников, темы. Ксения дала понять, что отношения в браке оставляли желать лучшего, а терпеть и мириться с подобным обстоятельством не в ее правилах.

Одна из подписчиц вывела Бородину из себя, упрекнув ее в любви давать советы по поводу укрепления отношений, но при этом не сумевшей сохранить уже вторую семью.

«Откуда вы знаете, какая ситуация у меня случилась? – резко ответила телеведущая. – Прощайте все, терпите, сохраняйте, чтобы перед соседями не было стыдно. Чтобы дети потом выросли, а вы им сказали: «Я ради тебя с отцом жила». Нравится – живите так. Я не хочу!»

Ксения Бородина также добавила, что после развода намерена вернуть свою фамилию. Сейчас по документам она Омарова.

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