«А вообще мы женимся»: Дава вышел на улицу с девушкой в белом платье

Бывший жених Ольги Бузовой Давид Манукян снова примерил образ новобрачного и оправился «жениться» с красавицей в белом платье. 18 июля она выложил в Instagram несколько веселых роликов с танцовщицей и TikTok-блогером Елизаветой Лукашевой.

«Что мы сейчас с Лизой сняли, вы просто не представляете! У нас шикарный видос, ребятки!» — анонсировал Дава в «сториз», стоя рядом со своей новой партнершей. «А вообще мы женимся», — добавила девушка, демонстрируя кольцо на пальце.

Правда, на итоговом ролике пара в торжественных нарядах не пошла в ЗАГС, а энергично станцевала посреди улицы под знаменитый трек I Like to Move It.

Кстати, рекламируя свою очаровательную знакомую, Дава немного ошибся и вместо актуального аккаунта девушки указал ее старую страницу в Instagram. Хотя ему простительно — всем известно, что волнение в день свадьбы просто зашкаливает.

