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«Все мысли плохие гоню прочь»: Ксения Бородина обеспокоена состоянием певицы МакSим

Телеведущая очень надеется, что Марина Абросимова сможет победить болезнь.

«Все мысли плохие гоню прочь»: Ксения Бородина обеспокоена состоянием певицы МакSим
Ксения Бородина. Фото: instagram.com/borodylia/

Известная исполнительница Марина Абросимова, известная под псевдонимом певица МакSим уже почти месяц находится в реанимации одной из московских клиник с обширным поражением легких.

Врачи погрузили свою звездную пациентку в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Между тем, новости о состоянии МакSим приходят тревожные. Ей не становится лучше, а медики отказываются от каких-либо прогнозов.

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина в сторис микроблога призналась, что переживает за певицу, с которой они никогда не были подругами, но всегда были рады видеть друг друга. А при встрече им всегда было, о чем поговорить.

«Она родила свою старшую дочь в мой день рождения, а я Марусю – в ее. Я верю, что все будет хорошо. Все мысли плохие гоню прочь. И когда все станет хорошо, обязательно позвоню и скажу, что она самая сильная девочка на свете», — высказалась Ксения Бородина.

Ксения Бородина надеется на выздоровление певицы МакSим
Ксения Бородина надеется на выздоровление певицы МакSим. Фото: instagram.com/borodylia/

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комаКоронавирусКсения БородинаМакSимМакSим здоровьеПевица МакSимреанимация