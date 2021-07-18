«Все мысли плохие гоню прочь»: Ксения Бородина обеспокоена состоянием певицы МакSим

Известная исполнительница Марина Абросимова, известная под псевдонимом певица МакSим уже почти месяц находится в реанимации одной из московских клиник с обширным поражением легких.

Врачи погрузили свою звездную пациентку в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Между тем, новости о состоянии МакSим приходят тревожные. Ей не становится лучше, а медики отказываются от каких-либо прогнозов.

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина в сторис микроблога призналась, что переживает за певицу, с которой они никогда не были подругами, но всегда были рады видеть друг друга. А при встрече им всегда было, о чем поговорить.

«Она родила свою старшую дочь в мой день рождения, а я Марусю – в ее. Я верю, что все будет хорошо. Все мысли плохие гоню прочь. И когда все станет хорошо, обязательно позвоню и скажу, что она самая сильная девочка на свете», — высказалась Ксения Бородина.

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