Шум моря: Юлия Проскурякова поделилась видео с пляжа в Юрмале

Известный композитор и автор песен Игорь Николаев в эти дни со своей семьей сменил локацию. Подмосковному особняку мэтр предпочел квартире в Юрмале, которая находится всего в нескольких метрах от местного пляжа.

Сам маэстро не рассказывает о том, как и он и его семейство проводит время на Рижском взморье, это за него делает его супруга Юлия Проскурякова. Впрочем, и она тоже весьма лаконична.

Молодая женщина не делает постов, а ограничивается коротенькими видео в сторис микроблога. Однажды она показала себя на пляже, а теперь поделилась видео, которое, вероятно, сняла во время вечерней прогулки по берегу моря.

Юлия Проскурякова запечатлела красивое закатное солнце, стремящееся к воде. В кадре виден песок, море, слышен завораживающий шум волн.

Кстати, пока звездное семейство наслаждается красотами европейского курорта, случилось прекрасное событие. Сестра Юлии Проскуряковой Ольга вновь стала мамой, родив вторую дочку.

больше по теме Опять девочка! Юлия Проскурякова сообщила о пополнении в семье Супруга известного музыканта Игоря Николаева стала дважды тетей.

Жена Игоря Николаева делилась новостью о прибавлении в семье, сообщив поклонникам, что стала дважды тетей.

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