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«Тоже все опровергали»: поклонники МакSим боятся, что артистку ждет судьба Юлии Началовой

Певица до сих пор находится в тяжелом состоянии.

«Тоже все опровергали»: поклонники МакSим боятся, что артистку ждет судьба Юлии Началовой
МакSим. Фото: Global Look Press

В одной из последних публикаций личного микроблога помощницы исполнительницы МакSим — Маргариты Соколовой — появился ответ фолловерам певицы. Примечательно, что некоторые поклонники увидели в истории Абросимовой ситуацию Началовой.

Фанаты стали расспрашивать менеджера знаменитости о новых подробностях состояния здоровья артистки.

«В случае с Юлией Началовой тоже все опровергали до последнего. Тоже говорили, что не знаем, она в Риме, все у нее нормально. Потом говорили, ну в коме, состояние стабильное и т.д., а в итоге там была правда, что писала пресса. Они же не с неба берут эту информацию», — обратился к Маргарите один из поклонников исполнительницы.

Менеджеру Марины Абросимовой крайне не понравилось, что слушатели стали сравнивать истории двух певиц. Соколова объяснила, почему близкие МакSим не распространяют подробную информацию о состоянии артистки:

«Не надо сравнивать случаи. Да, я думаю, все имеют право на личное пространство. И вы тоже, наверное, не хотели бы, чтобы вашу частную жизнь выложили на всеобщее обозрение».

Маргарита Соколова
Маргарита Соколова отвечает поклонникам МакSим. Фото: Instagram.com/sokllovamargarita

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