«Лучше бы он штукатурку делал»: солист «Непары» обрушился с критикой на фронтмена «Зверей»

Александр Шоуа напомнил, что раньше Роман Билык занимался совсем не творческой профессией.

Певец Александр Шоуа резко высказался о творчестве Ромы из группы «Звери». Оказалось, музыкант совсем не впечатляет коллегу Виктории Талышинской.

Шоуа отметил, что фронтмен рок-группы ранее занимался ремонтными работами в Таганроге. По мнению Александра, Роману следовало продолжать зарабатывать строительством, а не лезть в шоу-бизнес.

«Не спрашивай меня! Это трындец! Лучше бы он штукатурку делал и больше ничего, как раньше», — заявил артист.

К слову, категорично Александр отнесся и к своим песням. Шоуа вообще считает, что в России качество музыки не становится лучше. Солисту «Непары» приходится мириться с тем, что на российской эстраде главными и решающими становятся цифры просмотров, количество человек на концерте и прочие рамки. Ограничение числами и лайками заставляет Шоуа разочаровываться в музыкальном творчестве отечественных исполнителей.

«Нет никакого творчества! Да и у меня его нет по большому счету. Все определяет только количество зрителей, время и проданных билетов. Если Баста так плох, почему он собирает стадионы?», — признался музыкант в YouTube-шоу Ярослава Ярушина МузLoft.

Смотрите также: