Тортилья с креветками: видеорецепт для пикника
Видео
Как Петросян, Тодоренко, Чехова и другие звезды проводят лето
Видео

Невестка Орбакайте засветилась на гавайской вечеринке в Сокольниках в полуголом виде

Впрочем, дресс-код мероприятия именно это и предполагал.

Невестка Орбакайте засветилась на гавайской вечеринке в Сокольниках в полуголом виде
Никита Пресняков и Алена Краснова. Фото: Global look press

Невестка Кристины Орбакайте Алена Краснова отметилась с мужем Никитой Пресняковым на летней открытой площадке в Сокольниках под названием «TheБаssейн». Вместе с друзьями она устроила вечеринку в гавайской стиле.

Гости праздника облачились так, словно находятся на курорте – в открытые секси-наряды, состоящие в основном из купальников и гирлянд из цветов. Мужчины примерили шорты и цветастые рубашки.

Алена и Никита вкусили тропические угощения и игристые напитки, искупались в бассейне, потанцевали под веселые ритмы. В общем, сделали все, чем обычно любят заниматься люди в жарких странах.

Также пара повеселила публику спонтанной игрой с украшениями для коктейлей, выстраивая между ними забавные диалоги.

Смотрите также

Тэги

Алена КрасноваАлена Краснова и Никита ПресняковНикита Пресняков и Алена Краснова