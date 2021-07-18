Невестка Орбакайте засветилась на гавайской вечеринке в Сокольниках в полуголом виде

Впрочем, дресс-код мероприятия именно это и предполагал.

Невестка Кристины Орбакайте Алена Краснова отметилась с мужем Никитой Пресняковым на летней открытой площадке в Сокольниках под названием «TheБаssейн». Вместе с друзьями она устроила вечеринку в гавайской стиле.

Гости праздника облачились так, словно находятся на курорте – в открытые секси-наряды, состоящие в основном из купальников и гирлянд из цветов. Мужчины примерили шорты и цветастые рубашки.

Алена и Никита вкусили тропические угощения и игристые напитки, искупались в бассейне, потанцевали под веселые ритмы. В общем, сделали все, чем обычно любят заниматься люди в жарких странах.

Также пара повеселила публику спонтанной игрой с украшениями для коктейлей, выстраивая между ними забавные диалоги.

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