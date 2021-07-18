Юдашкина, облачившись в платье-халат на бретелях, встретила с мужем гостей на террасе особняка

Марина и Валентин Юдашкин много времени проводят в своем особняке. Пара радуется общению друг с другом, кроме того, частенько принимает в своем доме близких. Как это происходит, верная спутница известного модельера показала в личном блоге.

«С Валечкой. Краски лета! Любим друзей, гостей, в такое замечательное лето можно отдохнуть на террасе, где уютно и прохладно! Желаем хорошего воскресенья!» — подписала она фото.

Встречать гостей Марина вышла в легком белом платье-халате на бретелях с актуальным принтом в горох, завершив свой лаконичный образ нюдовыми босоножками. Кутюрье продемонстрировал публике свое солнечное настроение при помощи канареечной рубахи, одетой с черными брюками навыпуск.

Юдашкины накрыли для своих друзей изысканный стол, необычно украсив его заячьей капустой в тон керамической посуде. Звезды спустились к своим гостям с целой корзиной выпечки. И не исключено, что ее готовила сама Марина Юдашкина, которая пристрастилась к кулинарии в период пандемии.

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