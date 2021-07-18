Завершены съемки шоу «Форт Боярд» с Сергеем Буруновым в роли ведущего

Известный актер, похоже, не очень рад тому, что пора возвращаться в Россию.

17 июля на странице в Instagram у актера Сергея Бурунова было объявлено, что съемки телепроекта «Форт Боярд» окончены. Такая информация появилась в «сториз» у артиста, который, напомним, стал ведущим нового сезона этого шоу и несколько дней снимался для канала СТС во французском городе Рошфор, вместе со множеством других российских звезд, приехавших для участия в шоу.

На видео, выложенном на странице актера, он прогуливается по французской улочке без маски и с мороженым руках. Помощница спросила его, скучает ли мужчина по Москве.

«Да конечно! Сейчас бы как сделать пересадочку на Петровско-Разумовской, на серой веточке! И борща… И березку обнять…» — с иронией сказал 44-летний актер.

С этого ответа засмеялся идущий рядом продюсер СТС и известный кавээнщик Сергей Кашников. Добавим, что в новом сезоне шоу «Форт Боярд» появятся такие звезды, как Прохор Шаляпин, Дана Борисова, Юлия Михалкова, Владимир Селиванов, Аристарх Венес, Валя Карнавал, Карина Кросс и другие. Всем им перед съемками пришлось провести в европейском городе 10-дневный карантин, который оказался далеко не так плох.

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