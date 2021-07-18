«В толстенького и лысенького»: Ани Лорак рассказала, в кого могла влюбиться

Певица Ани Лорак отметила, что с возрастом совершенно поменяла вкусы на мужчин. Если раньше для знаменитости была важна внешность предполагаемого возлюбленного, то сейчас она обращает внимание на характер.

Напомним, до 2005 года исполнительница жила со своим продюсером Юрием Фалесой. А спустя четыре года Лорак вышла замуж за бизнесмена и гражданина Турции — Мурата Налчаджиоглу. В этом браке у артистки родилась дочь София.

Однако в 2019 году знаменитость развелась и стла встречаться с музыкальным продюсером лейбла Black Star — Егором Глебом.

Безусловно, все трое мужчин очень разные. Предпочтение Ани Лорак с годами менялись, как и она сама.

«В юности и детстве я себе представляла какой-то типаж мужчины. «Он должен выглядеть так, рост у него должен быть такой-то, тембр голоса такой-то… Что только себе не напредставляла и не нарисовала. Но во время жизненного путешествия я поняла, что настоящее чувство любви, привязанности и счастья не зависят от трех «В». Вес, возраст и внешность. Можно влюбиться и в маленького толстенького и лысенького мужчины, у которого такой богатый внутренний мир, такое внутреннее богатство!», — поделилась Лорак с изданием «7Дней».

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