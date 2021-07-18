«Я на любителя»: Яна Кошкина считает свою внешность обычной

Звезда шоу «Однажды в России» Яна Кошкина рассказала, что люди по-разному относятся к ее внешности и выдающимся формам. Сама знаменитость уверена, что всегда воспринимала себя адекватно.

Яна призналась, что в подростковом возрасте была склонна к полноте. Контролем веса тогда занимался тренер по художественной гимнастике, которой занималась Кошкина. Тогда артистка и приучила себя следить за питанием. После девушка все равно набирала дополнительные килограммы. Но это не мешало ей любить себя.

А вот окружающие по-разному реагировали на внешние данные Яны. Одежды ее возлюбленный и родная мама намекнули, что девушка располнела.

«Когда-то у меня была безумная любовь. Я была в теле и тогда постоянно слышала от мамы, что раздобрела. Мужчина мне предложил похудеть, но я не обиделась и спокойно это восприняла», — вспомнила Яна.

Тогда начинающая певица спокойно отнеслась к критике. К слову, сейчас Кошкина обладает сочными формами и стройными ножками. При этом артистка понимает, что ее красота субъективна.

«Кто-то считает меня сексуальной, кто-то нет. Мне кажется, я на любителя», — поделилась Яна своим мнением в YouTube-программе «Макарена».

Смотрите также: