«С Русечкой»: мама Наташи Королевой в алом платье-гофре затмила старшую дочь

Мама Наташи Королевой Людмила Порывай после визита в Москву к младшей дочери, отправилась к наследнице старшей – Ирине Осауленко. Дамы посетили театр, несколько светских мероприятий, навестили старых друзей.

Яркая и необычная ведущая предстала на одной из тусовок в алом асимметричном платье-гофре, притягивая взгляды окружающих. При этом ее дочь выглядела куда более скромно. Ирина Осауленко облачилась в комплект с брюками джоггерами и блузкой с рукавами-крыльями.

«Мы с Русечкой», — с гордостью подписала в личном блоге Людмила снимок.

«Русечка беременна?», «Почему мама лучше выглядит?» — раскритиковали внешний вид сестры Наташи Королевой пользователи Сети.

Впрочем, многие почитатели звездного семейства не нашли никаких изъянов в образах обеих дам.

«Позитивные и очаровательные», «Вы просто супер-девочки», «Девчули-красотули!», «Жизнь прекрасна и удивительна! А вы — само очарование!», «Две красавицы», — написали фолловеры.

Напомним, Ирина Осауленко старше своей знаменитой сестры на пять лет и тоже когда-то была звездой, выступая в Украине под псевдонимом Руся. Однако после рождения двух сыновей с особенностями развития женщине фактически пришлось попрощаться с карьерой артистки. Позже старший сын Ирины умер, но родилась здоровая девочка. В трудностях и радостях рядом с ней всегда ее сестра Наташа и мама.

Смотрите также