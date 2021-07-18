«Не изменилась»: коллеги Ольги Кабо отреагировали на архивное фото артистки

В одной из последних публикаций личного микроблога артистки Ольги Кабо появился портретный снимок знаменитости. Примечательно, что фотография была сделана в молодые годы певицы.

53-летняя актриса на фото облачилась в нежно-голубой жакет. Он гармонично смотрелся с акцентными карими газами и каштановыми волосами Ольги.

«Все оттенки голубого. И мне 30-35 лет… Изменилась?», — поинтересовалась у своих поклонников Ольга.

К слову, фанаты и друзья Кабо положительно отреагировали на архивное фото. Для них актриса совсем не постарела.

«Тебе всегда 25», — призналась актриса Алика Смехова.

К словам артистки присоединились другие подруги Ольги. Певица Валерия и радиоведущая Алла Довлатова поразились красоте актрисы. Они подчеркнули, что не увидели разницы между 30-летней и сегодняшней Кабо.

«Вот без лести: думала, это фото сегодняшнее. Делай вывод сама», «Нет, не изменилась. Такая же красивая и молодая!», «Оля, вы всегда молоды, вам не надо афишировать возраст, красивая, энергичная, позитивная», «Вы всегда прекрасны», «Нет… Глаза стали мудрее и более серьезные… Душа — более глубокой… А внешне — нет», — отметили коллеги и поклонники Кабо.

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