«Подает в суд на ребенка!»: Алана Мамаева обвинила Анастасию Макееву в жестокости

Бывшая жена спортсмена Павла Мамаева — Алана — высказалась о конфликте Анастасии Макеевой и экс-возлюбленной ее нового мужа. Примечательно, что знаменитость осталась на стороне Светланы Мальковой.

Напомним, после программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым Анастасия Макеева еще больше поссорилась с бывшей женой своего избранника — Романа Малькова. В студии соперницы даже подрались. А после продолжили выяснение отношений в Instagram.

Роман Мальков присоединился к своей новой жене. Вместе с Анастасией мужчина в резкой форме отвечает на угрозы и оскорбления матери своих четверых детей. Однако у Светланы Мальковой появилась заступница. Это экс-жена Павла Мамаева — Алана. Мамаева сравнивает Малькова с неверными российскими футболистами.

Алана упрекает Романа в том, что мужчина бросил своих детей и предал жену. Также Алану ужасает, с каким неуважением относится бывший муж к Светлане.

А недавно Алана поразилась действиям самой Анастасии. Макеева стал угрожать 14-летней дочери Мальковых. Девушка заявила, что актриса пыталась подкупить ее и заставляла отвернуться от родной матери. Макеева же назвала это ложью. Она пригрозила подростку судебным разбирательством.

«Рубрика «Вечерние новости». Анастасия Макеева подает в суд на ребенка!», — ужаснулась Мамаева в своем Instagram.

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