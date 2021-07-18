Забыла втянуть живот: Рудова показала фигуру без прикрас в крошечном бикини без пуш-ап

Актриса отдыхает в Сен-Тропе с экс-возлюбленной Тимати и его сыном.

Наталья Рудова улетела частным самолетом во Францию, чтобы провести несколько солнечных дней на Лазурном берегу. Компанию ей составила подруга Анастасия Решетова и ее сын Ратмир от Тимати. Девушки уже не первый раз проводят отпуск вместе, ранее они замечались в Дубае всего полгода назад.

Судя по обнародованным в Сети кадрам, львиную долю времени в Сен-Тропе Наталья проводит на побережье, наслаждаясь прогулками и солнечными ваннами. На пляже артистка также записала вайн для хейтеров в социальных сетях. Девушка позировала перед камерой в исключительно маленьком бикини фантазийной расцветки без пуш-ап.

При этом знаменитая блондинка не старалась найти ракурс пособлазнительнее или эффектнее и даже забыла втянуть живот, показав свою фигуру без прикрас. Впрочем, большинству ее фолловеров внешний вид их любимицы пришелся по вкусу.

«Каждый сантиметр тела сексуальный, восторг просто, уникальная Ната», «Фигура какая классная», «Не понимаю за что тебя можно хейтить, ты очень милая», «Вы очень красивая и сексуальная», — написали в комментариях пользователи Сети.

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