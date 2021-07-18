Пупсик в панамке: Кудрявцева показала, как ее дочь развлекается в бассейне возле дома

В эти жаркие дни особенно повезло отпускникам, уехавшим к морю, и владельцам частных домов. Ведь на своих приусадебных участках можно устроить импровизированные спа-процедуры в любой момент. Для этого достаточно надувного бассейна.

Ведущая Лера Кудрявцева так и поступила, организовав для своей дочери настоящий летний уголок счастья. Двухлетняя Маша с воодушевлением принялась за водные процедуры, нацепив белую панаму с крупным искусственным цветком, и, усевшись в розовый надувной круг.

Судя по лучезарной улыбке малышки, забава явно пришлась ей по вкусу. Девочка с удовольствием плескалась и кружилась в воде.

Напомним, Машенька появилась на свет в третьем браке Леры Кудрявцевой с хоккеистом Игорем Макаровым. Спортсмен младше своей жены на 17 лет.

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