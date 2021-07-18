«Все будут хотеть их»: как выглядят куртки, которые станут трендом этой осени, по мнению Рогова

Стилист Александр Рогов в рамках своего YouTube-проекта Rogov live прогулялся по масс-маркету в поисках интересных вещей, которыми можно пополнить свой гардероб не только в этом сезоне, но и в следующем. В частности, он обнаружил любопытную легкую куртку, которая, по его мнению, станет суперхитом уже осенью и сохранит свою актуальность весной.

«Это тренд следующего сезона. Все будут хотеть носить такие телогрейки, напоминающие тюремные робы. Симпатичная!» — сказал ведущий.

В магазине, который посетил фэшн-эксперт, такая куртка стоила 3600 рублей. Она отличается простотой и мешковатостью кроя, имеет лаконичный воротник-стойку и никаких других элементов декора. При этом цвет наряда – слегка грязноватый.

Такие куртки будут популярны и среди женщин, и среди мужчин. Поэтому модницы могут смело приобретать их в отделах для сильной половины человечества, ведь цены там обычно более низкие.

Ранее Рогов посоветовал женщинам присмотреться к рубахам, которые тоже станут популярны осенью. Они имеют принт в виде перекрещенных линий, носить их модно с пафосными юбками. Их также можно приобрести в мужском отделе по невысокой цене.

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