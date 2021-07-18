«Поставили не так давно»: Лолита Милявская впервые рассказала о заболевании дочери

Певица Лолита Милявская заявила о непростом диагнозе дочери Евы. Оказалось, знаменитость не просто так скрывает девушку от посторонних глаз и лишних слухов.

По словам Лолиты, у ее 22-летней дочери синдром Аспергера. К слову, этот недуг немного отличается от аутизма. Болезнь была вызвана недоношенностью. Такую версию называет сама исполнительница.

«Я не из тех, кто хотел детей. Наверное, на уровне подсознания это чувствовала. Что касается Евы, то у нас есть проблема. Из-за недоношенности. Это не аутизм, а синдром Аспергера. Его поставили не так давно», — заявила Милявская.

Певица призналась, что ее грустные композиции в живом исполнении могут вызвать у дочери серьезное беспокойство. Ева начинает думать, что родительнице действительно больно в данный момент.

«Иногда есть зацикленность на предмете, необходимость что-то вертеть в руках. У меня это тоже есть. Также у нее не было готовности к эмоциональным переживаниям», — добавила Лолита в программе «ДНК-шоу» на канале «Пятница!».

Напомним, Милявская родила Еву от телеведущего Александра Цекало. Девушка живет с бабушкой в Киеве.

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