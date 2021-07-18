«Переждать бурю»: Меган Маркл не прислушалась к совету Камиллы

Интервью Меган Маркл и принца Гарри Опре Уинфри, которое вышло в эфир в начале марта этого года, номинировано на премию «Эмми». Во время беседы герцоги Сассекские заявили, что живя во дворце, столкнулись с рядом проблем, а Меган Маркл с расизмом. После этого Елизавета II решила провести настоящее расследование.

Единственным, кто поддерживал Меган во дворце, была Камилла. Герцогиня Корнуоллская часто беседовала с актрисой, давала советы. Express пишет, что именно она советовала Меган «переждать бурю» и найти положительные моменты в своей королевской жизни. Однако та не послушала жену будущего короля.

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Напомним, герцоги Сассекские отказались исполнять королевские обязанности и уехали жить в США. В прошлом году они купили дом в Монтесито и заключили крупные сделки, обеспечив себе финансовую независимость.

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