«Я сейчас расплачусь»: Рита Дакота получила целую машину цветов от возлюбленного

В одной из последних публикаций личного микроблога певица Рита Дакота показала огромную охапку цветов. К слову, ими было завалено все заднее сиденье кабриолета.

Возлюбленный исполнительницы — актер и модель Федор Белогай — решил поступиться со своими принципами и сделать своей девушке приятное.

««Я сейчас расплачусь»… Самая честная моя реакция, когда я увидела, какой сюрприз приготовил мне Федя в Сочи.Чтобы вы понимали, у Феди был пунктик — он никогда не дарил девушкам цветы (спросите его сами, почему, там своя философия). Но я сумела объяснить ему, как для меня это важно. И этот его поступок говорит мне о многом. Эта «машина цветов» на деле куда больше, чем просто «машина цветов». Понимаете?», — призналась Рита.

Дакота поблагодарила бойфренда за то, что он может прислушиваться к ней и меняться, если этого требуют обстоятельства. Сама Рита тоже готова к трансформациям. Судя по искренней улыбке артистки? она счастлива в новых отношениях.

Поклонники певицы порадовались за кумира. Они оставили слова восхищения любовью знаменитостей:

«Вау, как красиво!», «Федя такой прекрасный парень. Вот любуюсь на него. Вызывает уважение», «Я и расплакалась вместе с тобой, как это красиво, такой поступок от мужчины».

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