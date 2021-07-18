Фамильная реликвия: Елизавета II появилась на публике с необычной брошью-бантиком XIX века

Любовь Елизаветы II к брошкам известна всем. В ее коллекции есть множество этих украшений на самые разные случаи жизни: с бриллиантами и жемчугом, подаренные мужем и придворными, стандартных и самых необычных дизайнов. Накануне королева вышла в прямой эфир с молодыми лидерами фонда содружества. Она выбрала платье с цветочным принтом, колье и серьги из жемчуга, а также брошь Victoria Bow, которая датируются XIX веком.

Брошь с бриллиантовым бантом была передана Елизавете II от королевы Виктории, которая правила Великобританией с 1837 года до своей смерти, до 1901 года.

Напомним, в следующем году Елизавета II отметит 70-летие своего правления. К этой дате уже запланированы ряд мероприятий в Лондоне и четырехдневные выходные в Великобритании.

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