Удивительно: как живут Кейт Миддлтон и принц Уильям в Кенсингтонском дворце

Кейт Миддлтон и принц Уильям поженились в 2011 году. С тех пор они живут в квартире 1А Кенсингтонского дворца. Удивительно, что их спальни расположены на первом этаже, а не как во многих других особняках. Верхние этажи в доме принадлежат персоналу.

Hello! раскрыл и некоторые другие подробности обстановки в жилье герцогов Кембриджских. Так, гостиная обустроена в типичном для особняков стиле – антикварные предметы, золотые аксессуары и светлая мебель. А вот спальни их троих детей обставлены мебелью из IKEA.

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Напомним, Кейт и Уильям воспитывают двух сыновей и дочь. Старшему, принцу Джорджу на днях исполнится восемь лет, а младшему, принцу Луи, уже три. Принцесса Шарлотта недавно отметила свое шестилетие.

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