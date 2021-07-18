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Скромно отметили: Кейт Миддлтон и принц Уильям поздравили Камиллу с днем рождения

Герцогине Корнуоллской исполнилось 74 года.

Скромно отметили: Кейт Миддлтон и принц Уильям поздравили Камиллу с днем рождения
Кейт Миддлтон и принц Уильям. Фото: Global Look Press

Жена принца Чарльза, Камилла отметила свой день рождения. Ей исполнилось 74 года. Свои поздравления с личным праздником в Сети опубликовали принц Уильям и Кейт Миддлтон. Правда, фотографию герцогини Корнуоллской и короткий текст они разместили в stories Instagram, а не отдельной публикацией, как это обычно бывает в дни рождения других членов королевской семьи.

Герцогиня Корнуоллская
Герцогиня Корнуоллская. Скриншот: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

«Поздравляем герцогиню Корнуоллскую с днем рождения!», — гласит подпись к фото.

Напомним, Камилла Паркер-Боулз стала женой принца Чарльза в 2005 году. До этого они встречались на протяжении многих лет. До свадьбы Камилла была в браке, где у нее родились двое детей – Лора и Том. У Чарльза в союзе с принцессой Дианой появились на свет два сына — принцы Уильям и Гарри.

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