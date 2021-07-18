«Напекло»: жена Мартиросяна в цветастой юбочке устроила с комиком танцы в саду под хит Галустяна

Песня «Меня прет!» за неделю набрала на YouTube более 2 миллионов просмотров.

Михаил Галустян, выступающий как певец под псевдонимом Super Жorik, неделю назад выложил на платформе YouTube свой новый клип под названием «Меня прет!» Примечательно, что главную роль – возлюбленную-мечту артиста – в нем сыграла сестра Ольги Бузовой Анна. За короткий срок незатейливая композиция набрала почти 2,5 млн просмотров и вошла в топы канала.

Очарование запоминающейся песенки повлияло не только на поклонников Галустяна. Жена его коллеги Гарика Мартиросяна Жанна Левина-Мартиросян показала в личном блоге, как она веселится под этот хит со своим мужем. Пара нарядилась в одном стиле, отдав предпочтение коротким летним нарядам с ярким принтом, и устроила веселые танцы в саду.

«Напекло», — прокомментировала выложенный ролик девушка. «Пожалуй, лучший бумеранг», — высказался об этом видео Михаил Галустян.

«Две половинки одного яблока», «Отлично, когда муж тебя сначала понимает, потом принимает все твои особенности, потом заражается», «Ах, какие молодцы», «Обожаю ваши танцы», — пришли в восторг фолловеры.

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