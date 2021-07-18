Экстремальное мини: Королева в ажурных шортиках и сияющем платье зажгла на собственном концерте

Певица с сыном отметились на сцене в Сочи.

Сын Наташи Королевой и Тарзана – Архип вслед за звездной мамой начал певческую карьеру. Молодой человек уже записал несколько треков, в том числе перепел знаменитую песню «Дельфин и русалка». Теперь мама и сын выступают вместе. Накануне в Сочи прошел сольный концерт Королевой, где прозвучали ее главные хиты.

На сцене Наташа Королева появилась в сияющем мини-платье красного цвета и ажурных шортиках, чем вызвала восторг зрителей. Поклонники не хотели отпускать артистку даже после концерта.

Напомним, недавно Королева начала строить карьеру телеведущей. Вместе с сыном она ведет музыкальный чарт на одном из каналов.

Смотрите также: