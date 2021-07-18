Для всех возрастов: Лариса Долина сделала модную прическу, как у Клавы Коки

65-летняя Лариса Долина в последнее время смело идет на эксперименты с имиджем. Она стала частенько отказываться от привычных пышных кудрей в пользу прямых волос. А на фестивале «Славянский базар» и вовсе предстала с элегантной укладкой, которую ранее выбрали для своих стайлов и другие отечественные звезды.

С длинной челкой-шторкой, которая обрамляет лицо, а также высокой «розеткой» на макушке ранее появлялись на публике певицы Ирина Ортман и Клава Кока. И, хотя все три артистки оказались блондинками, более никаких сходств в их образах не наблюдалось.

Выпускница «Фабрики звезд» представала на красной дорожке премии «Персона года» в полосатом брючном костюме. А исполнительница хита «Покинула чат» появлялась в длинном платье со змеиным принтом и косухе на премьере мультфильма «100% волк». В свою очередь народная артистка вышла к своим зрителям на сцену в синем мерцающем платье в пол.

Как отмечала ранее эксперт по парикмахерскому искусству Ксения Бобылева в разговоре с корреспондентом Teleprogramma.pro, прическа, которую можно увидеть на российских певицах, сейчас не зря популярна. Ведь она отличается элегантностью и универсальностью, ее с легкостью можно делать и на светское мероприятие, и на встречу с друзьями, и в офис на работу. Кроме того, она подходит для всех возрастов.

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