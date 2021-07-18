Так дешевле: какие модные джинсы женщины могут купить в мужском отделе, рассказал Рогов

Александр Рогов на авторском YouTube-шоу Rogov live объяснил модницам – для того, чтобы выглядеть интересно и дорого вовсе не обязательно одеваться в брендовых бутиках. Достаточно развивать в себе «насмотренность», чаще заглядывая на страницы глянцевых журналов и просматривая программы о стиле.

Поняв, как формируются интересные луки в актуальных тенденциях, можно будет красиво наряжаться даже в секонд-хендах и масс-маркетах. Кроме того, ведущий посоветовал прекрасной половине человечества не игнорировать мужские отделы, где цены обычно намного ниже, чем в магазинах для женщин.

К примеру, модницы могут смело покупать «рваные» джинсы в мужских отделах, обычно они ничем не отличаются от женских, а вот их цена может откровенно порадовать. Порой она вдвое меньше, хотя вещь будет точно такого же качества. Сам Александр Рогов нашел актуальные брюки в недорогом магазине всего за 2500 рублей.

«Не стесняйтесь покупать деним в магазинах сегмента масс-маркета. По качеству они обычно не уступают дорогим маркам», — сказал стилист.

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