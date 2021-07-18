«Огонь»: Пынзарь в бикини похвасталась роскошной грудью

Минувшей зимой экс-участница «Дома-2» Дарья Пынзарь отметила свое 35-летие. В компании мужа и детей она побывала в США, посетив Нью-Йорк и Майами. Позже блондинка уже отдыхала в Турции. Путешествия составляют большую часть жизни Пынзарей. На этот раз семья оказалась в Сочи. Кадрами с мини-отпуска Даша поделилась в своем Instagram. Она позировала в бикини рядом с мужем, который вел автомобиль. Фанаты оценили публикацию.

«Какие классные! Вы крутые! Вот с кого надо брать пример! Огонь!», — писали пользователи Сети.

Добавим, недавно Дарья рассказывала, что раньше была очень ревнивой. С возрастом она поняла, что поводов для беспокойств нет.

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