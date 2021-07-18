«Мы шалуны»: Бледанс в бикини показала, как проводит время с Шурой

Эвелина Бледанс вновь решила отдохнуть на юге России. На этот раз она остановилась в Ялте. В своем Instagram актриса показала, как проводит время в компании певца Шуры. Вместе с ним Бледанс, гуляя в бикини бандо, запечатлелась на балконе отеля.

«А мы с Шурой шалуны. Недаром пляж 18+», — написала Бледанс.

Фанаты засыпали артистку комментариями.

«Обожаю Эвелину! Милое видео! Ааа, обожаю Шуру!», — писали пользователи Сети.

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Напомним, летом этого года Бледанс купила квартиру в Москве. Эта столичная жилплощадь стала для нее первой. Актриса планирует, что в будущем там будет жить ее подрастающий сын Семен. Сейчас же они проживают в Подмосковье.

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