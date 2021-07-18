«Шикарная прелесть»: Кошкина не смогла вместить пышную грудь в сценический костюм

Недавно Яна Кошкина дебютировала на сцене театра. А накануне она побывала с гастролями в Новосибирске и на Алтае. В своем Instаgram брюнетка поделилась кадрами из гримерки, на которых позировала в сценическом наряде. Свою пышную грудь брюнетка не смогла вместить в фасон костюма.

«Шикарная прелесть! Огонь! Классная какая! Ух ты! Красота невероятная! Бомбическая!», — писали пользователи Сети.

Напомним, Кошкина получила известность благодаря роли в сериале «ЧОП». Позже она стала соведущей Павла Прилучного в программе «Короли фанеры». Периодически эффектной брюнетке приписывают самые разные романы, но о личной жизни Яна предпочитает не говорить.

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