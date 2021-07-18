«Макеева, остановись!»: тренер дочери Малькова выступила с заявлением

Анастасия Макеева и Роман Мальков впервые увиделись в прошлом году. Бизнесмен приехал на дачу к звезде театра из Словении, где у него была семья – жена и четверо детей. Весной этого года старшего сына, 16-летнего Андрея, мужчина перевез в Москву, а трое младших остались жить с мамой в Словении. Там их единственная дочь Анна занимается спортивной гимнастикой. В своем Instagram Светлана опубликовала заявление тренера девочки Людмилы Короленко, которое подписала коротко «Макеева, остановись».

«Выражаю обеспокоенность не только от себя лично, но и от всего тренерско-преподавательского состава, угнетенным состоянием нашей ученицы. Анна – одна из успешных учениц и в данное время она подвергается огромному психологическому насилию со стороны Анастасии Макеевой. Запугивание, шантаж, оскорбление 14-летнего подростка со стороны 40-летней женщины мы расцениваем как циничное и преступное», — сказала Короленко.

Добавим, что в данное время Роман Мальков и Анастасия Макеева отдыхают на Кубе.

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