«Классно выглядишь»: Макеева в бикини блеснула сочными формами, позируя на яхте

Анастасия Макеева и Роман Мальков отдыхают на Кубе. Отпуск пара связала со своим медовым месяцем. Напомним, что сразу после свадьбы, которая прошла в Крыму в конце мая, влюбленные приступили к работе. В своем Instagram звезда театра делится кадрами с отдыха. На этот раз она показала фото, на которых позировала на яхте в бикини и шортах.

«Я не буду проще и не надо ко мне тянуться», — написала Макеева.

Фанаты отреагировали на кадры.

«Настя, классно выглядишь! Красота! Вы очаровательны! Когда от красоты захватывает дух», — писали пользователи Сети.

Напомним, с бизнесменом Мальковым Макеева познакомилась на собственной даче летом прошлого года. Мужчина приехал из Словении, а уже в марте сделал актрисе предложение.

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