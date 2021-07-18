«Классно выглядишь»: Макеева в бикини блеснула сочными формами, позируя на яхте

Анастасия Макеева и Роман Мальков отдыхают на Кубе. Отпуск пара связала со своим медовым месяцем. Напомним, что сразу после свадьбы, которая прошла в Крыму в конце мая, влюбленные приступили к работе. В своем Instagram звезда театра делится кадрами с отдыха. На этот раз она показала фото, на которых позировала на яхте в бикини и шортах.
«Я не буду проще и не надо ко мне тянуться», — написала Макеева.
Фанаты отреагировали на кадры.
«Настя, классно выглядишь! Красота! Вы очаровательны! Когда от красоты захватывает дух», — писали пользователи Сети.
Напомним, с бизнесменом Мальковым Макеева познакомилась на собственной даче летом прошлого года. Мужчина приехал из Словении, а уже в марте сделал актрисе предложение.