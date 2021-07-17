Total black: Вера Брежнева выбрала платье-парашют и сандалии на шнуровке для прогулки

Вера Брежнева в этом году возобновила концерты. Недавно она посетила Турцию, где выступила для публики. Также девушка повидалась с Монатиком. Но потом она вернулась в Италию, где проводит это лето с семьей. Там у нее с мужем Константином Меладзе есть особняк. Недавно у артистки гостила одна из ее сестер, с которой блондинка устроила путешествие на автомобиле. Также певица гуляла по лавандовым полям и каталась на катере.

Все чаще Вера хвастается новыми образами. Она ранее приобрела льняные костюмы на лето в разных оттенках и шелковые платья. Так как певица регулярно выходит в свет и ездит на съемки, то у нее много образов. В жаркой Турции она отметилась в брюках горчичного цвета. А теперь Брежнева решила показать идеальный монохромный наряд в стиле total black. Артистка облачилась в платье-парашют длины макси, а также сандалии на шнуровке и солнцезащитные очки.

Наряд скрыл изъяны ее фигуры. При этом девушка выглядела загадочно и стильно. Поклонники оценили выбор звезды. Многие одарили блондинку комплиментами. «Вау, классно!», «Платье прям на любую фигуру», «Роскошный наряд для отдыха», «Вас даже в этом легко узнать», Почему сразу понятно, что вы стройная«, «Классное платье», «Ваш стиль безупречен», «Верочка собралась на свидание?» — прокомментировали кадр фанаты.

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